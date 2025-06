Ha costruito l’IA ora vuole salvarci dai suoi rischi

Yoshua Bengio, pioniere delle reti neurali e vincitore del prestigioso Turing Award, lancia LawZero, una no-profit che mira a mettere un freno ai rischi dell'intelligenza artificiale. In un'epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, il suo avvertimento è chiaro: “Stiamo giocando col fuoco”. Con l’IA al centro del dibattito globale, questa iniziativa può rappresentare un passo cruciale verso un futuro più sicuro e responsabile.

Yoshua Bengio, premiato nel 2018 con il Turing Award per il suo lavoro sulle reti neurali profonde, ha fondato la no-profit LawZero per rendere l'IA più sicura e prevenire i rischi legati ai modelli troppo potenti: "Stiamo giocando col fuoco".

