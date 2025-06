Gyokeres Juve non tramonta il grande sogno per l’attacco | resiste la sua candidatura con lui anche queste altre quattro opzioni Il punto

Il sogno di vedere Viktor Gyokeres alla Juventus si fa sempre più concreto! Con una stagione da protagonista allo Sporting Lisbona, il bomber svedese è al centro delle attenzioni bianconere. Ma non è solo: il club sta valutando altre quattro opzioni per rinforzare l'attacco. Questo movimento sul mercato riflette la voglia della Juve di tornare al vertice. Chi sarà il colpo decisivo? La suspense è alle stelle!

Gyokeres Juve, non tramonta il grande sogno per l’attacco: resiste la sua candidatura, con lui anche queste opzioni. Il punto sul mercato bianconero. Tutto vero: c’è anche il mercato Juve sulle tracce di Viktor Gyokeres, bomber dello Sporting Lisbona reduce da una stagione memorabile. Il suo nome resta tra i papabili per rinforzare il reparto offensivo. A riportarlo è Tuttosport, che oggi in edicola fornisce la lista aggiornata degli obiettivi in attacco: nel mirino anche l’ex Lille David, Retegui e Lookman dell’ Atalanta e Goncalo Ramos del PSG. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, non tramonta il grande sogno per l’attacco: resiste la sua candidatura, con lui anche queste altre quattro opzioni. Il punto

Gyokeres Juve: altro gol da extraterrestre e Sporting campione di Portogallo! Futuro definito per l’attaccante accostato ai bianconeri – VIDEO - Ryogoku Juve continua a sorprendere: Gyokeres, leave da extraterrestre, segna ancora, consolidando il suo status di campione e accostato ai bianconeri.

