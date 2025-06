Guinzate confermate mentre Ronaldo inizia mentre Die Mannschaft inizia a un attaccante non sfacciato

L’attesa è palpabile: mentre Ronaldo si prepara a guidare il Portogallo nelle semifinali di Nations League contro la Germania, il suo futuro in club rimane avvolto nel mistero. Ma una cosa è certa: il suo impatto è ancora decisivo, e il sogno di conquistare il trofeo continentale si fa sempre più concreto. Rimanete con noi per scoprire come questa sfida epica potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella leggenda del fuoriclasse portoghese.

Il futuro di Cristiano Ronaldo a livello di club è incerto, ma rimane un pilastro per il Portogallo e guida la linea mentre assumono la Germania nelle semifinali della Nations League. Il Portogallo punta a vincere la Nations League per la seconda volta, avendo sollevato il trofeo nell'edizione inaugurale del torneo nel 2019. Il contratto di Ronaldo presso Al-Nassr scadrà e, dopo la fine della stagione saudita Pro League, la leggenda del Manchester United e del Real Madrid ha pubblicato sui social media che "questo capitolo è finito".

