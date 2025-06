Guidi | Modric sogna il Milan da quando era bambino

Marco Guidi ha parlato del possibile arrivo di Luka Modric al Milan, riflettendo sulla passione rossonera del croato fin da piccolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Guidi: “Modric sogna il Milan da quando era bambino”

Negli altri Paesi calcisticamente evoluti vincono la @ChampionsLeague con i ventenni; in @SerieA , al @acmilan con Allegri si puntano addirittura i quarantenni! Benvenuti nel Mondo al Contrario del Jurassico. Tweet live su X

Per Reijnders arriva il rinnovo anti-Real Il Real Madrid per il post-Modric segue l'olandese, che però ha già l'accordo per allungare con il Milan (Ramazzotti - Gazzetta) Tweet live su X

Calciomercato, Modric al Milan? Ci sono novità: “Nelle prossime ore…”

msn.com scrive: Modric è nel mirino del Milan e rappresenta il sogno di calciomercato di Igli Tare e Massimiliano Allegri: i dettagli della grande suggestione ...

Milan-Modric, la bomba di mercato che non ti aspetti: rivelazione a sorpresa

Segnala spaziomilan.it: Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Luka Modric. Il centrocampista croato, che compirà 39 anni a settembre, è in ...