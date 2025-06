Guida un Suv a 16 anni e fugge alla polizia | il folle inseguimento a Milano

Un sedicenne al volante di un SUV in fuga dalla polizia: un episodio che fa riflettere sulla precarietà della sicurezza stradale e sull'educazione dei giovani. A Milano, il ragazzo ha messo in scena un'incredibile corsa contromano, culminata con un impatto distruttivo. Questo incidente non è solo un fatto di cronaca, ma evidenzia il crescente fenomeno di comportamenti imprudenti tra i più giovani, alimentato da un senso di sfida e da modelli di vita sconsiderati. Che messaggio

Il ragazzo, italiano e con precedenti, dopo l'alt ha proseguito la sua marcia contromano e ha terminato la corsa contro una pensilina dell'Atm di cui ha frantumato i vetri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guida un Suv a 16 anni e fugge alla polizia: il folle inseguimento a Milano

