Guida ubriaca e aggredisce i carabinieri che stanno per sequestrarle l' auto | denunciata

Una serata da dimenticare per una donna che, dopo aver guidato ubriaca, ha aggredito i carabinieri intervenuti per sequestrarle l'auto. Questo episodio mette in luce un problema sempre più attuale: il consumo eccessivo di alcol al volante. La sicurezza stradale non è solo una questione di norme, ma di responsabilità personale. E mentre l'anno nuovo si avvicina, è fondamentale riflettere sulle nostre scelte. Non rischiare, scegli la sobrietà !

Quando le hanno comunicato che avrebbero sequestrato l'auto, è andata su tutte le furie, scagliandosi contro i carabinieri fra urla e minacce. E uno dei militari dell'Arma ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Guida ubriaca e aggredisce i carabinieri che stanno per sequestrarle l'auto": denunciata

