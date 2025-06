Guida TV Sky Cinema e NOW | Sicario Mercoledi 4 Giugno 2025

Mercoledì 4 Giugno, preparati a una serata che promette emozioni forti con "Sicario" su Sky Cinema Uno HD! Questo capolavoro di Denis Villeneuve ti catapulterà in un mondo di tensione e spionaggio. Mentre il cinema si evolve verso nuove storie e forme di narrazione, riscoprire titoli iconici come questo è un’esperienza imperdibile. Non perderti l’occasione di vivere un’avventura mozzafiato che ci fa riflettere sulle sfide della giust

Mercoledi 4 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Sicario, un acclamato action thriller firmato Denis Villeneuve con Benicio Del Toro, Emily Blunt. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Sicario, Mercoledi 4 Giugno 2025

