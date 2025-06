Guerra in Ucraina | per Zelensky il memorandum russo è irricevibile mentre Mosca accusa Kiev di terrorismo

La tensione tra Russia e Ucraina raggiunge nuovi vertici, con dichiarazioni che infiammano il clima internazionale. Zelensky respinge il memorandum russo come irricevibile, mentre Mosca accusa Kiev di terrorismo, alimentando un duello verbale che si aggiunge alle ostilità sul campo. In un contesto già carico di conflitto e incertezza, il mondo osserva attentamente: ogni parola può influenzare il corso della crisi, rendendo ancora più cruciale il dialogo e la diplomazia.

Un duro botta e risposta quello che è andato in scena questo pomeriggio fra Russia e Ucraina, non parliamo dei campi di battaglia, dove comunque si continua a combattere e morire, ma delle dichiarazioni dei rispettivi leader. Procediamo con ordine. Parlando nel pomeriggio, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha commentato per la prima volta il memorandum russo per la risoluzione del conflitto, ha definito le condizioni di pace presentate da Mosca come «un ultimatum» che Kiev non prenderà in considerazione. A detta del leader ucraino «Mosca sta conducendo colloqui solo per ritardare nuove sanzioni».