Guerra in Medioriente | Boicottare beni e servizi provenienti da Israele

La recente richiesta nel consiglio comunale di Correggio di boicottare beni e servizi israeliani segna un passo significativo in un dibattito globale sempre più acceso. Mentre le tensioni in Medio Oriente aumentano, cresce la pressione anche a livello locale per riflettere i valori etici nelle scelte politiche. La domanda da porsi è: fino a che punto possiamo permetterci di distaccarci da relazioni commerciali con Paesi in conflitto?

Arriva anche nella politica correggese la richiesta di presa di distanza dal governo di Israele. All’ultimo consiglio comunale Giancarlo Setti del gruppo "Si può fare", ha chiesto di "individuare e sospendere tutti i beni ed i servizi acquisiti dal comune di Correggio e dalle sue società controllate che provengono direttamente o indirettamente dallo stato di Israele e di verificare se tra le aziende partecipate esistono eventuali collaborazioni". Ed è stato approvato un ordine del giorno che condanna il massacro in corso a Gaza, concordando pure con la scelta della Regione di interrompere le relazioni istituzionali con Israele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guerra in Medioriente: "Boicottare beni e servizi provenienti da Israele"

