Guè Pequeno contro Fedez | Fa soldi con il gossip mentre io mi faccio il cu*o

Nel mondo frenetico della musica e del gossip, le rivalità tra artisti non mancano mai di catturare l'attenzione. Guè Pequeno, ospite di Francesca Fagnani a «Belve», ha lanciato frecciate a Fedez, svelando un lato inedito della sua personalità e del suo rapporto con il collega.

Guè Pequeno, ospite di Francesca Fagnani a «Belve» su Rai2, ha parlato del «collega» Fedez: “Sono un buono, altrimenti non l’avrei preso in quel posto come tante volte è successo. Ho un animo gentile, attratto dall’oscurità”, ha rivelato Guè, in precedenza noto come Guè Pequeno, vero nome Cosimo Fini. Con la sua etichetta, Guè ha lanciato Fedez che poi, nel suo percorso in autonomia, ha avuto un grande successo, ma non lo ha mai considerato un errore, sebbene con il noto cantante non sia mai scorso buon sangue. “Tra noi non ci siamo mai presi, Fedez è un personaggio che fa qualcosa che è opposto del mio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Guè Pequeno contro Fedez: “Fa soldi con il gossip mentre io mi faccio il cu*o”

Guè Pequeno contro Fedez: “Io non vendo mia figlia o la mia relazione per fare successo” | VIDEO - Guè Pequeno alza il sipario sul dietro le quinte della musica italiana! In un'accesa intervista a Belve, non ha paura di lanciarsi in frecciatine a Fedez, sottolineando un tema caldo: il confine tra arte e vita privata.

Guè Pequeno ospite a #Belve lancia una stoccata a Fedez: "Tutti cerchiamo il successo ma..." Il rapper ha poi chiarito una delle polemiche più chiacchierate del Festival di #Sanremo che riguarda Geolier Tweet live su X

