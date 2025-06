Guasto tecnico rallenta i treni sull’Alta Velocità Roma-Napoli

Un guasto tecnico sta creando disagi sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli, un percorso cruciale per il trasporto e il turismo in Italia. Questo rallentamento ci ricorda quanto sia fondamentale investire nelle infrastrutture per garantire un servizio efficiente e tempestivo. Con l'aumento della domanda di viaggi sostenibili, ogni intoppo può influenzare i piani di migliaia di passeggeri. Restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti!

ROMA, 4 GIUGNO 2025 – Rallentamenti sulla linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli a causa di un problema tecnico all'infrastruttura. Lo ha reso noto Ferrovie dello Stato Italiane attraverso un comunicato. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono attualmente al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. In attesa del completamento dell'intervento, è stato potenziato il servizio di assistenza sia a bordo dei treni coinvolti che nelle stazioni interessate dal disservizio. Al momento non sono stati forniti dettagli sui tempi di risoluzione del guasto né sull'entità dei ritardi accumulati.

