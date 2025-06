Guasto sulla linea alta velocità Roma-Napoli | ritardi fino a 60 minuti

Un guasto sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha creato disagi significativi, con ritardi che raggiungono fino a 60 minuti. Questo imprevisto mette in luce la vulnerabilità del nostro sistema di trasporti, già al centro di un dibattito su efficienza e sostenibilità. Con l'aumento della domanda di mobilità veloce, è fondamentale garantire infrastrutture sempre più affidabili. Rimanete aggiornati: i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema!

Dalle ore 6.55 di questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Napoli è rallentata per un problema tecnico all’infrastruttura. Lo si legge in una nota di Ferrovie dello Stato che spiega che è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea. Nel frattempo si registrano rallentamenti lungo la tratta fino a 60 minuti. Nella nota si sottolinea che è stata potenziata l’assistenza a bordo dei treni e nelle stazioni interessate. I rallentamenti a Salone e Gricignano. Dopo che la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Salone per un inconveniente tecnico alla linea, è in graduale ripresa dopo la risoluzione del guasto, si è registrato un altro inconveniente tecnico alla linea in prossimità di Gricignano. 🔗 Leggi su Open.online