Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma treni in ritardo fino a 60 minuti

Questa mattina, la linea Alta Velocità Napoli-Roma ha subito ritardi fino a 60 minuti a causa di un guasto tecnico. Un episodio che, seppur risolto in tempi rapidi, mette in luce l'importanza di una rete ferroviaria efficiente, soprattutto in un periodo in cui il turismo e gli spostamenti riprendono vigore. I treni sono il simbolo della mobilità sostenibile: ogni ritardo è un invito a riflettere sull'importanza di investire nel nostro futuro.

(Adnkronos) – Rallentamenti alla circolazione ferroviaria questa mattina a causa di un inconveniente tecnico lungo la linea Alta Velocità Napoli-Roma, in prossimità di Salone. Il guasto, ora risolto, si è verificato alle 6.50: i tecnici di Rfi, intervenuti nell'immediato, hanno operato fino alle 7.30. Il problema ha comportato un effetto coda, tant'è che, in un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma, treni in ritardo fino a 60 minuti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Guasto alla linea, treni cancellati o modificati tra Roma e Viterbo - Domenica 25 maggio si preannuncia particolarmente difficile per i pendolari del Lazio. A causa di un guasto tecnico alla linea, Trenitalia ha sospeso la circolazione alla stazione di Viterbo Porta Fiorentina dalle 6 del mattino, causando la cancellazione e la modifica di diversi treni in partenza e arrivo.

Segui queste discussioni su X

Per un guasto agli impianti di circolazione a PONTE A ELSA, i treni sulla linea FIRENZE - EMPOLI - SIENA potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Primo treno coinvolto: 19053 (EMPOLI-SIENA) fermo a PONTE A ELSA. #treni Tweet live su X

Per un guasto tecnico sulla linea tra MONTELUPO e LE PIAGGE, i treni regionali potranno subire ritardi e variazioni. * 18206 (SIENA-EMPOLI) limitato a EMPOLI, viaggiatori con treno 4012; * 18264 (PISA C.LE-FIRENZE SMN) fermo a EMPOLI; * 18273 (FIRE Tweet live su X

Per un guasto tecnico sulla linea tra MONTELUPO e LE PIAGGE, i treni regionali potranno subire ritardi e variazioni. * 18260 (LIVORNO C.LE-FIRENZE SMN) fermo in linea tra LASTRA A SIGNA e SAN DONNINO BADIA; * 18273 (FIRENZE SMN-EMPOLI) fer Tweet live su X