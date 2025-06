Guardiola sul Mondiale per Club | Onorato di fare questa competizione Sugli obiettivi dico che…

Guardiola si mostra entusiasta e onorato di partecipare al Mondiale per Club, un’occasione unica che rappresenta il massimo per il suo Manchester City. Con obiettivi ambiziosi e la determinazione di portare a casa il trofeo, il tecnico spiega cosa significa per lui questa competizione: un palcoscenico imperdibile per dimostrare il valore della squadra e continuare a scrivere la storia del club. E ora, pronti a fare il grande salto?

Le parole di Guardiola su quello che sarà poi il Mondiale per Club del suo Manchester City. Ecco le dichiarazioni Tra due settimane esatte, il Manchester City sarà impegnato in una nuova avventura internazionale: il Mondiale per Club, che si disputerà negli Stati Uniti. I campioni d’Europa in carica esordiranno nel Gruppo G contro i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Guardiola sul Mondiale per Club: «Onorato di fare questa competizione. Sugli obiettivi dico che…»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Milan, Guardiola: "Walker? Nessuna chance che giochi il Mondiale per Club con il City". Le ultime sul futuro - Il futuro di Kyle Walker è ancora da definire, ma una cosa appare certa: non parteciperà al Mondiale per Club con il Manchester City.

Segui queste discussioni su X

#Reijnders-#ManchesterCity: il #Milan ha ottenuto più bonus per avvicinarsi e superare, in caso di obiettivi raggiunti, quota 75 milioni. Guardiola aveva fretta di averlo per il Mondiale per Club Tweet live su X

TIJJANI #REIJNDERS SARÀ UN NUOVO GIOCATORE DEL #MANCHESTERCITY Dopo due stagioni al #Milan, il centrocampista lascerà i rossoneri per circa 70 milioni di euro. Verrà, probabilmente, già aggregato alla squadra di #Guardiola per il Mondiale Tweet live su X