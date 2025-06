Guardiola strizza l’occhio alla Juve? Le parole fanno sognare i tifosi bianconeri | l’allenatore elogia così il club

Pep Guardiola accende l’entusiasmo dei tifosi bianconeri con parole di rispetto e ammirazione per la Juventus. Durante un’intervista a beIN Sports, il tecnico del Manchester City ha ricordato il loro duello a Torino, lasciando intravedere un possibile interesse o simpatia verso il club italiano. Le sue parole alimentano sogni e speranze: potrebbe esserci un futuro incrocio tra le due grandi squadre? La scena è pronta a scrivere nuovi capitoli...

Guardiola strizza l'occhio alla Juve? Tutte le dichiarazioni del tecnico del Manchester City a beIN Sports. L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato a beIN Sports in vista del Mondiale per Club e della sfida contro la Juve elogiando i bianconeri. PAROLE – «Ci siamo affrontati a Torino e abbiamo perso, ma ora hanno cambiato allenatore perché Thiago Motta ora non è più lì. E' il club più importante in Italia, magari non in Europa, ma in Italia è il club con il maggior seguito e il maggior numero di tifosi. La Juventus è un club davvero incredibile sotto molti aspetti e non vediamo l'ora di giocarci contro».