guardia di finanza e polizia locale di vimercate insieme per la legalità

Un passo decisivo verso la legalità: Vimercate abbraccia la collaborazione tra Guardia di Finanza e polizia locale. Il nuovo protocollo d’intesa, firmato dal sindaco Cereda e dal Colonnello Gera, punta a combattere la concorrenza sleale e garantire un ambiente commerciale sano. Questo accordo non è solo un gesto simbolico, ma un forte segnale per promuovere un'economia etica e sostenibile. La legalità è il motore di una comunità prospera!

Vimercate (Monza Brianza), 4 Giugno 2025 - Il Comune di Vimercat e e il Comando Provinciale della Guardia di Finan z a hanno siglato un protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto a ogni forma di attività illegale con fenomeni di concorrenza sleale. L’accordo, firmato dal sindaco Francesco Cereda e dal Comandante Provinciale, Colonnello Gerardo Marinelli, vuole c olpire l'evasioneelusione tributaria, anche con riferimento ai “tributi locali” nonché i traffici illeciti, anche di valuta, l’abusivismo commerciale organizzato e l’ esercizio abusivo di attività turisticoricettiv e (bed and breakfast, affitti brevi, ecc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it