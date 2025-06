Guai per il Barcellona | l’Uefa può sanzionarla per violazioni finanziarie ripetute The Times

Il Barcellona, uno dei club più iconici del calcio mondiale, si trova sull'orlo di una crisi finanziaria senza precedenti. Secondo quanto riportato da The Times, l'Uefa potrebbe infliggere sanzioni severe per violazioni ripetute delle norme finanziarie. Dall’esclusione dalle competizioni europee a penalizzazioni in classifica: il futuro dei blaugrana è appeso a un filo. Scopriamo nel dettaglio quali sono i rischi che incombono su questa storica squadra!

Il Barcellona può finire nei guai: il club catalano rischia una forte sanzione a causa di violazioni finanziarie ripetute. L’Uefa può punirla nei prossimi mesi con rischi che vanno dall’esclusione all’Europa a punti di penalizzazione. Lo ha riportato quest’oggi il periodico britannico The Times. Andiamo a vedere quanto scritto. Il Barcellona sanzionato dall’Uefa? Diverse irregolarità. La squadra allenata da Flick rischia sanzioni dall’Uefa per la stagione 202526 dove disputerà la Champions League, dopo aver violato, per il secondo anno consecutivo, norme sul Fair Play Finanziario. Anche alcuni club di Premier League come Aston Villa e Chelsea sono sotto esame ma le pene dovrebbero essere meno severe, trattandosi di prime infrazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it