Guadagni facili in cambio di like | attenzione alla truffa del Mi piace

Attenzione! La truffa del "Mi piace" sta prendendo piede, sfruttando la nostra voglia di guadagnare online. Promesse di facili guadagni in cambio di semplici like su social network attirano molte vittime. La polizia postale mette in guardia: dietro a queste offerte si nascondono cybercriminali che mirano a sfruttare la nostra ingenuità. Non lasciare che la tua curiosità ti costi caro: informati e proteggi i tuoi profili!

Offerte di lavoro su Telegram con promesse di guadagni facili in cambio di like a video sui social network. Attenzione alla nuova truffa del "Mi piace". A segnalarla è la polizia postale, che spiega: "I cybercriminali aggiungono le potenziali vittime a gruppi Telegram e propongono facili. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Guadagni facili in cambio di like: attenzione alla truffa del "Mi piace"

ATTENZIONE ALLA TRUFFA DEL "MI PIACE" I cybercriminali aggiungono le potenziali vittime a gruppi Telegram e propongono facili guadagni con il solo compito di mettere "mi piace" a video su piattaforme online come Youtube, Instagram e TikTok.

