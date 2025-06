Gruppo San Donato il fatturato vola | Il futuro? Con le assicurazioni

Il Gruppo San Donato lancia un appello chiaro: per potenziare il nostro Servizio Sanitario Nazionale e ridurre le liste d'attesa, è fondamentale un investimento di trenta miliardi. Questa richiesta si inserisce in un contesto più ampio, dove la sanità italiana cerca di allinearsi agli standard europei. Un punto cruciale? La salute non può aspettare! Investire oggi significa garantire un futuro migliore a tutti noi.

Milano, 4 giugno 2025 – “ Vogliamo eliminare le liste d’attesa? Basta aggiungere trenta miliardi al Fondo sanitario nazionale, passando dal 6-7% del Pil che spendiamo al nove, dieci per cento di Francia e Germania. Il nostro Servizio sanitario nazionale è eccezionale, ma affinché sia effettivo ci vogliono trenta miliardi in più. In sanità, non in missili”, dice Paolo Rotelli, vicepresidente del Gruppo San Donato, ed è il punto di vista del principale player della sanità privata accreditata in Italia che dai solventi, di tasca propria o tramite welfare aziendale, mutue e assicurazioni, ha incassato l’anno scorso 422 milioni di euro su 2 miliardi 570 milioni di fatturato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gruppo San Donato, il fatturato vola: “Il futuro? Con le assicurazioni”

