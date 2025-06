Grottolella boom di visite in occasione della giornata dedicata alla prevenzione

Grottolella ha vissuto un'autentica esplosione di visite in occasione della giornata dedicata alla prevenzione. Con 54 controlli medici gratuiti, l’ex asilo del Comune si è trasformato in un punto di riferimento per la salute della comunità . Questo successo mette in luce un trend crescente: sempre più persone riconoscono l'importanza della prevenzione. Investire nella propria salute è il primo passo verso un futuro migliore. Non è mai troppo tardi per prendersi cura di sé!

Ieri nell'ex asilo del Comune di Grottolella si è tenuta l'annuale iniziativa promossa dall'Assessorato alla Sanità , sulla prevenzione e sulle visite mediche gratuite effettuate dal Dottore Carlo Iannace. Nella giornata di ieri si sono registrate ben 54 visite mediche, che hanno segnato il numero.

