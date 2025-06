Grottaminarda Postamat fatto esplodere nella notte | colpo in pieno centro

Un'esplosione ha scosso Grottaminarda, nel cuore dell'Irpinia, segnando un evento senza precedenti. Un attacco al Postamat ha colpito un simbolo di fiducia e sicurezza, rivelando una crescente preoccupazione per la criminalità nei centri urbani. Questo episodio non solo inquieta la comunità locale, ma si inserisce in un contesto nazionale dove la sicurezza dei servizi bancari è sempre più a rischio. Il silenzio della notte è stato rotto, lasciando il segno.