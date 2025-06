Grecia | intesa con la Libia sui migranti

La Grecia sta per siglare un accordo con la Libia per gestire i flussi migratori, seguendo le orme dell'Italia. Questo sviluppo segna un nuovo capitolo nella crescente cooperazione tra paesi europei e africani nel controllo delle migrazioni. Un punto chiave? La navigazione di queste intese potrebbe influenzare il futuro della solidarietĂ europea e il dibattito sui diritti umani. Resta da vedere come reagiranno le organizzazioni internazionali.

La Grecia intende siglare con la Libia un memorandum d’intesa per il contenimento dei flussi migratori, analogo a quello siglato dall’Italia nel 2017. Lo ha annunciato il ministro dell’Immigrazione e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Grecia: intesa con la Libia sui migranti

Approfondisci con questi articoli

Tratto lucano della ciclovia della Magna Grecia: intesa per la realizzazione del primo lotto funzionale Regione Basilicata-Comune di Bernalda - La Giunta regionale di Basilicata ha approvato un accordo di collaborazione con il Comune di Bernalda per avviare il primo lotto funzionale del "Tratto lucano della Ciclovia della Magna Grecia".

Segui queste discussioni su X

???????? Su proposta dei Paesi Bassi, in risposta alla situazione militare e umanitaria a Gaza, 17 Stati membri dell'Unione Europea hanno appoggiato la richiesta di avviare una revisione dell’accordo UE-Israele sulla base dell'Articolo 2 dell'intesa di associazi Tweet live su X

In rappresentanza di @ItalyMFA, ho avuto l’onore di partecipare al vertice intergovernativo Italia - Grecia presieduto dal PDC @GiorgiaMeloni. Siglati con Giorgos Gerapetritis @GreeceMFA, i memorandum d’intesa su #innovazione nella PA e #cooperazione i Tweet live su X

???????? Nell’ambito del vertice Italia-Grecia, insieme al vice ministro Konstantinos Kyranakis, abbiamo firmato un Memorandum d’Intesa per l’avvio di una nuova fase di collaborazione tra i due Paesi nel settore ferroviario, infrastrutturale e della mobilità sosteni Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Grecia, la rotta dalla Libia spaventa l'isola di Gavdos: 1.500 migranti in tre mesi

Da it.euronews.com: L'afflusso record di migranti dalla Libia ha scosso la loro quotidianità e seminato preoccupazione per il futuro di Gavdos Dall'inzio del 2024 la Grecia ha visto arrivare un numero doppio di ...

Fermati 10 scafisti per traffico di migranti. Dalla traversata del deserto in Libia, fino al salvataggio in mare: i video agli atti dell'inchiesta

Lo riporta lastampa.it: successivamente sono stati spostati in Libia attraverso il confine egiziano da altri correi presenti all'estero; giunti in territorio libico, i migranti sono stati raccolti dai facilitatori libici ...

Migranti, media: "Usa vogliono mandare in Italia 500 sudamericani". Fonti P. Chigi: "Fuorviante"

Riporta msn.com: (Adnkronos) - L'Amministrazione Biden intende inviare in Italia e in Grecia circa un migliaio di migranti sudamericani ... rifugiati presenti in Libia con la volontà di recarsi in Europa ...