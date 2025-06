Gravina su Acerbi | Nessun commento è una sua scelta Ma ora non cerchiamo alibi

La Federcalcio torna a far parlare di sé con le dichiarazioni del presidente Gravina su Acerbi, sottolineando che le scelte dei giocatori devono essere rispettate. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di rivalità e pressione nel mondo del calcio italiano, dove le decisioni hanno un impatto profondo sulle carriere. La vera sfida? Trovare un equilibrio tra talento e responsabilità, senza cercare alibi. Un tema attuale, soprattutto alla vigilia delle finali giovanili.

Il presidente della Figc è tornato sul caso del difensore dell'Inter durante la presentazione delle finali giovanili Tim che si terranno dal 7 al 30 giugno nelle cinque province del Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gravina su Acerbi: "Nessun commento, è una sua scelta. Ma ora non cerchiamo alibi"

Segui queste discussioni su X

Domanda! È poi stato abbracciato acerbi da Gravina per aver rifiutato la nazionale, violando l'articolo 76 delle norme organizzative interne federali? Tweet live su X

Questi stanno facendo passare un razzista come fosse un santo. Davvero un bel peccato che Gramellini e #Acerbi l'abbiano preso sonoramente in quel posto. Evidentemente esiste una giustizia più alta di quella degli uomini (per non parlare di #Gravina). Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Gravina sul no di Acerbi alla Nazionale: "Nessun commento. Posso esprimere solo dispiacere"

Lo riporta msn.com: Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle Finali Giovanili TIM che si svolgeranno nella Regione Lazio, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha preso la parola toccando anche il tem ...

Gravina: “Spiace non avere Acerbi, ma non è alibi. Non commento sua scelta”

Si legge su fcinter1908.it: Le parole del presidente della FIGC sulla decisione di Acerbi di fare un passo indietro rispetto alla (ri)convocazione in Nazionale ...

Acerbi-Spalletti, l'attacco del difensore dell'Inter: «Pretendo rispetto da chi dovrebbe guidare un gruppo». E dice no alla Nazionale

Da msn.com: Questa mattina Luciano Spalletti dopo il rifiuto di Acerbi alla convocazione in Nazionale aveva parlato così: «Acerbi non ha ...