Grande festa finale al liceo Da Vinci per il progetto solidale di Ail Ogni dono è un nodo

Il Liceo Da Vinci ha celebrato la chiusura del progetto "Ogni dono è un nodo" con una festa che ha unito studenti e comunità. In un'epoca in cui la solidarietà è più importante che mai, questa iniziativa di AIL Treviso non solo ha sensibilizzato i ragazzi, ma ha anche creato legami duraturi. Scoprire come piccoli gesti possano fare la differenza è il primo passo per costruire un futuro migliore!

Si è concluso con una partecipata festa finale il progetto "Ogni dono è un nodo", promosso da AIL Treviso al Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti alla cultura del benessere, della solidarietà e del dono. L'evento, ospitato nell'Aula Magna.

