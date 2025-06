Granarolo Effimero | racconti arte cucina

Scopri "Granarolo Effimero": un viaggio unico tra arte, sogni e cucina, che celebra la bellezza dei piccoli momenti. Un gruppo di volontari appassionati ha dato vita a questo progetto innovativo, trasformando il comune in un museo a cielo aperto. Un'opportunitĂ imperdibile per riscoprire l'arte locale e la tradizione gastronomica, in un contesto sempre piĂą orientato alla valorizzazione delle risorse culturali. Non perdere l'occasione di immergerti in questa esperienza!

Granarolo Effimero: racconti, di arte, sogni e cucina. Da poco piĂą di un anno hanno preso il via le attivitĂ di un gruppo informale di volontari che, in seno all’associazione granarolese ’Stareinsieme’, hanno costituito il ’Progetto Museo diffuso di Granarolo’. Tale progetto, incoraggiato anche dall’amministrazione comunale che ha patrocinato e sostenuto alcune azioni, intende recuperare e valorizzare tradizioni, arti, storie di questa frazione di Faenza allo scopo di rendere il luogo attrattivo non solo per la popolazione locale, ma anche per visitatori esterni il cui interesse potrebbe dare nuova vitalitĂ a questo quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Granarolo Effimero: racconti, arte, cucina

