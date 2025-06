' Gran Premio 11 Ponti' nella città lagunare torna lo storico evento sportivo

La magia di Comacchio si prepara a brillare con la 57esima edizione del 'Gran Premio 11 Ponti', un evento che unisce sport, cultura e divertimento. Sabato 7 giugno, correre tra i suggestivi canali lagunari diventa un'esperienza unica per tutti. In un'epoca in cui benessere e comunità sono al centro delle nostre vite, questo evento rappresenta l'occasione perfetta per vivere emozioni indimenticabili! Non perdere l’opportunità di far parte di questa avventura.

La città di Comacchio scalda i motori per la 57esima edizione del 'Gran Premio 11 Ponti', in programma sabato 7 giugno. IL tradizionale evento sportivo, organizzato dall'associazione Running Club Comacchio, è aperto a tutti e unisce la cultura al divertimento.

Ritorna alle 18,30 la 11 Ponti Ecco le gare in programma oggi

Segnala ilrestodelcarlino.it: Il grande podismo tra le vie del centro e i ponti di Comacchio. Torna oggi protagonista il Gran premio 11 Ponti, evento storico (55esima edizione) che da sempre richiama molti atleti di livello e ...

Comacchio va di corsa con la ’11 Ponti’

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Sabato a Comune protagonista atteso è il grande podismo, con il ‘56° Gran premio 11 Ponti’, evento storico che da sempre richiama molti atleti di livello e non solo. Anche quest’anno ...

Tutti di corsa a Comacchio. Filippi e Alfieri da primato. Una ’11 Ponti’ grandi cifre

Come scrive sport.quotidiano.net: Filippi e Alfieri vincono a Comacchio. Un pomeriggio di grande podismo, tra il centro e i caratteristici ponti per il ‘56° Gran premio 11 Ponti’, evento storico che da sempre richiama molti atleti.