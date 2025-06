Gradimento dei governatori è andata male per Renato Schifani | la classifica

Il gradimento dei governatori italiani continua a scuotere il panorama politico con sorprese e delusioni. Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, si distingue purtroppo per la sua posizione poco invidiabile: è al fondo della classifica con un consenso che si infiamma di sfiducia, attestandosi al 25%. Una realtà che riflette le sfide politiche e le attese dei cittadini, e che potrebbe avere ripercussioni significative nel prossimo futuro politico nazionale.

Il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani resta ultimo nella graduatoria dei governatori più amati. Il presidente di Forza Italia in Sicilia è al 25%, in calo del 2%. E' quanto emerge da un sondaggio di Swg i cui risultati sono pubblicati in esclusiva dall'Ansa che vede Luca Zaia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it