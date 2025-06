Governo Tajani | Leoni su Vannacci? Giovani Lega mi hanno detto di peggio

Nel cuore della politica italiana si consuma un acceso dibattito tra giovani e vecchi. Le parole di Tajani, che difende i giovani Leoni della Lega dalle critiche a Vannacci, aprono riflessioni sul rispetto delle opinioni e sul ruolo generazionale nel nostro Paese. È un'eco di tensioni che invita a una domanda: quanto sono pronti davvero i giovani a confrontarsi con le sfide di oggi? La scena è tutta da seguire.

“Le critiche del neo-segretario di Forza Italia-Giovani Leoni al generale Vannacci sulle minoranze? ragazzi sono sempre così. Lasciamoli parlare i ragazzi. Io non sono mai per tarpare le ali ai giovani. I grandi a volte dicono cose ben più gravi. I giovani della Lega hanno detto ben di peggio. A me l’hanno detto” risponde così il segretario di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell’evento del Messaggero “L’Italia si trasforma, una sfida capitale” a Roma. Il riferimento è allo striscione portato dai giovani del Carroccio allo scorso raduno di Pontida con scritto “Ius scholae in vista, Tajani scafista” accompagnato dal coro “Tajani, Tajani, vaff***ulo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it