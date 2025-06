Governo taglia fondi alla CEI Zuppi deluso Pillon | avete finanziato il pluripregiudicato Casarini

Il governo ha deciso di tagliare i fondi alla CEI, destando delusione tra esponenti come Zuppi e Pillon. Questo riflette un trend crescente di disaffezione verso le istituzioni religiose, con molti che scelgono di non contribuire più. Un punto interessante? La decisione arriva mentre si discute sulla trasparenza dei finanziamenti pubblici. È tempo di riconsiderare il ruolo della religione nella società moderna e nelle sue dinamiche economiche.

Molti non versano più alla CEI, e il governo deve adeguare i suoi contributi (anche nella quota statale) in base alle percentuali generali.

Eminenza Zuppi, mi perdoni se le scrivo ancora. Lei si dice deluso perchè il governo taglia i fondi alla CEI. Vorrei che considerasse che noi fedeli ci sentiamo molto delusi perchè la CEI usa i soldi dell'8x1000 (veda quanto ammesso dal suo conterraneo vesco Tweet live su X

Elenchi #5x1000: più scelte, meno risorse. Il Governo taglia il non profit, "tradita la scelta dei cittadini" – https://is.gd/GvV5BN – #Irpef #NonProfit #SaraDeCarli #StefanoArduini #Vita #Volontariato Tweet live su X

