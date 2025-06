Governatori più graditi Stefania Proietti terza in Italia

Stefania Proietti conquista il terzo posto tra i governatori italiani più graditi, un risultato che parla chiaro: la leadership femminile sta emergendo con forza. In un contesto politico spesso dominato da figure maschili, la governatrice umbra si fa notare per la sua capacità di ascolto e innovazione. Questo traguardo non è solo un successo personale, ma rappresenta un trend in crescita verso una maggiore rappresentanza femminile nei ruoli decisionali. Un cambiamento che merita attenzione!

Perugia, 4 giugno 2025 - La governatrice umbra Stefania Proietti è la terza presidente di Regione più gradita in Italia. A decretarlo un sondaggio Swg. Luca Zaia, presidente del Veneto, rimane comunque sul gradino più alto del podio del gradimento. Lo segue Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Dopo i due leghisti arriva dunque la neo eletta Proietti, che nella tornata elettorale del 2024 si è contesa palazzo Donini con la governatrice uscente Donatella Tesei, in corsa con il centrodestra. La presidente umbra è la prima governatrice del centrosinistra con il 53%. Prima di arrivare al governo della Regione, si lascia alle spalle la poltrona di prima cittadina di Assis i e la presidenza della Provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Governatori più graditi, Stefania Proietti terza in Italia

Altre letture consigliate

Zaia e Fedriga i governatori più graditi, bene anche Proietti: De Luca in calo - Luca Zaia e Massimiliano Fedriga si confermano i governatori più amati d’Italia, mentre il supporto per De Luca mostra segnali di flessione.

Su questo argomento da altre fonti

Luca Zaia è il governatore più gradito, seguito da Fedriga e Proietti. Ultimo Schifani

Da msn.com: VENEZIA - Una conferma: Luca Zaia e Massimiliano Fedriga sono i governatori più graditi. E sul terzo gradino del podio sale Stefania Proietti.

Zaia e Fedriga i governatori più graditi, bene anche Proietti

Riporta ansa.it: Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia. E' quanto emerge da un sondaggio di Swg.

I governatori più apprezzati dagli italiani: Luca Zaia si conferma in testa

Da msn.com: Luca Zaia si conferma in cima ai governatori di regione più apprezzati d’Italia. A dirlo è l’ultimo sondaggio di Swg.