Governatori più amati Giani al sesto posto in Italia

Eugenio Giani conquista il sesto posto tra i governatori più amati d'Italia, con un gradimento in crescita al 47%! Questo risultato non è solo un trionfo personale, ma riflette un trend di fiducia nei leader regionali che sanno rispondere alle sfide locali. In un'epoca in cui la politica nazionale sembra frammentata, le regioni si affermano come veri e propri baluardi di stabilità. E tu, cosa ne pensi del tuo governatore?

Firenze, 4 giugno 2025 – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si trova al sesto posto tra i governatori più graditi, col 47% e dati in crescita. È quanto emerge da un sondaggio di Swg. Al primo posto c'è Luca Zaia del Veneto seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia. I due leghisti, seguiti dalla new entry dell'Umbria Stefania Proietti, confermano tra marzo e maggio 2025 i risultati del 2024: alla domanda su quanto ritenga efficace l'operato di Zaia, ha risposto 'molto' o 'abbastanza' il 70% degli intervistati; per Fedriga la percentuale è stata del 64%. Terza è Proietti, prima governatrice del centrosinistra di questa classifica, con il 53%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Governatori più amati, Giani al sesto posto in Italia

