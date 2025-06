Goretti Namex | Se aumentano dati servono più edge data center

L’Italia ha un’occasione unica di diventare protagonista nell’ambito dell’intelligenza artificiale, grazie alla capacità di sviluppare soluzioni interne e sostenere il proprio ecosistema digitale. Per farlo, è fondamentale investire in infrastrutture come gli edge data center, che permettono di gestire volumi crescenti di dati in modo efficiente e sicuro. Solo con una politica lungimirante e il rispetto del GDPR possiamo garantire autonomia e sicurezza nel mondo digitale.

Roma, 4 giu. (askanews) - "Sull'IA vanno sviluppate soluzioni interne, al massimo europee. L'Italia può essere indipendente sull'intelligenza artificiale? Secondo me sì ma per farlo ci vuole una politica che sappia gestire. Sui dati c'è il Gdpr a tutelarci e dobbiamo farlo applicare sempre quando ci rapportiamo a soggetti che utilizzano i nostri dati. Dati che tra l'altro aumenteranno sempre più e devono essere sorretti da infrastrutture neutrali, cioè accessibili a più operatori. E se i dati aumentano abbiamo anche bisogno di più edge data center, in modo da essere più sostenibili e competitivi.

