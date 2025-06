Google mette in pausa la funzione Ask Photos | l’IA di Google Foto avrebbe troppe criticità

Google ha deciso di mettere in pausa "Ask Photos", la sua ambiziosa funzione di ricerca tramite intelligenza artificiale. Un passo indietro che ci fa riflettere sulle sfide etiche e tecniche dell'IA, un tema sempre più attuale. In un mondo dove l'innovazione corre veloce, la qualità e la responsabilità devono andare di pari passo. Rimanete sintonizzati: il futuro della tecnologia visiva è in continua evoluzione!

Google mette in pausa lo sviluppo della funzione di ricerca contestuale tramite IA di Google Foto "Ask Photos". L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google mette in pausa la funzione “Ask Photos”: l’IA di Google Foto avrebbe troppe criticità

Segui queste discussioni su X

Con la nuova funzione Google Lens integrata a YouTube, ora gli utenti potranno mettere in pausa un video per analizzare ciò che compare sullo schermo. Oggetti, persone, luoghi o prodotti visibili nel video potranno essere cercati con un semplice tocco Tweet live su X

Il Comune mette a disposizione dei video formativi sull’accessibilità: …https://scuoladiamministrazione.comune.genova.it/contenuti/progetto-genoability-mooc-corsi-il-territorio-accessibilit%C3%A0-i-servizi-pubblici-digitali… Video realizzati nell’ambito del pro Tweet live su X