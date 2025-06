Golden Gala gli Azzurri allo Stadio Olimpico | Furlani e Battocletti puntano al successo

L’attesa è finita: il Golden Gala Pietro Mennea torna allo Stadio Olimpico di Roma, portando con sé la magia dell’atletica e il sogno di gloria degli Azzurri. Furlani e Battocletti sono pronti a dare il massimo, puntando al successo e a scrivere un’altra pagina indimenticabile nella storia sportiva italiana. Prepariamoci a vivere emozioni intense e performance straordinarie, perché questa sera il nostro cuore batte forte per l’Italia!

Roma, 4 giugno 2025 – E’ tutto pronto allo Stadio Olimpico per ospitare l’edizione del 2025 del Golden Gala Pietro Mennea. Gli Azzurri sono entusiasti nel tornare nell’impianto romano dove, lo scorso anno agli Europei, hanno scritto la storia dell’atletica. E il 6 giugno si accenderanno ancora le luci sulla pista e in pedana per la tappa italiana della Diamond League. Ci sarà Mattia Furlan, che nella giornata di oggi, ha provato la pedana del lungo. Non vede l’ora di gareggiare. Ha detto: “L’atmosfera è magica”. Lo ha sottolineato col sorriso il campione tricolore, come riporta il video diffuso sulla pagina ufficiale Facebook di Federazione Italiana Atletica Leggera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Venerdì giornata frizzante: 14:30 RG: MUSETTI - Alcaraz (Eurosport 1) 18:30 Calendario Serie A 2025/26 (Dazn e Radio Serie A) 19:00 RG: SINNER - Djokovic/Zverev (Eurosport 1) 20:45 Norvegia - Italia (Rai 1) 21:00 Atletica: Golden Gala Diamond League Tweet live su X

Gli azzurri al Golden Gala: M: Ali, Tortu, Scotti, Riva, Simonelli, Tamberi, Sottile, Lando, Sioli, Furlani, Fabbri, Weir F: Kaddari, Vissa, Zenoni, Battocletti, Folorunso, Bruni, Molinarolo, Derkach, Osakue TV: diretta esclusiva venerdì su Rai 2 dalle 21:00 alle 23:00 Tweet live su X