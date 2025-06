Golden Gala 2025 | chi parteciperà? Parata di Campioni Olimpici e 21 italiani

Il Golden Gala del 2025 si prepara a brillare con una parata di campioni, tra cui ben 21 atleti italiani! Venerdì 6 giugno, lo Stadio Olimpico di Roma si trasformerà nel palcoscenico dell'atletica mondiale, in un evento che celebra non solo le performance individuali, ma anche la rinascita dello sport dopo gli anni di pandemia. Quale sarà il nostro eroe azzurro? Non perdere l’occasione di scoprirlo!

Ben ventuno italiani saranno protagonisti al Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica sbarcherà nella Capitale e ci si aspettano delle prestazioni interessanti da parte degli azzurri nell'impianto che dodici mesi fa ha ospitato gli Europei. Gianmarco Tamberi ha indetto un sondaggio sui social e ha confermato che sarà presente per illuminare la gara di salto in alto: sarà il suo debutto stagionale, nell'impianto dove lo scorso anno si laureò Campione d'Europa. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 incrocerà il neozelandese Hamish Kerr (Campione Olimpico a Parigi), il sudcoreano Woo Sang-hyeok (Campione del Mondo indoor e trionfatore lo scorso anno a Roma), lo statunitense JuVaughn Harrison (argento iridato a Budapest 2023 alle spalle proprio del ribattezzato Gimbo) e l'ucraino Oleh Doroshchuk (detentore della world lead con 2.

TAMBERI RITORNA IN PISTA, SALTERÁ AL GOLDEN GALA 265 giorni dopo il trionfo al Memorial Van Damme, Gianmarco Tamberi tornerà a saltare e lo farà venerdì 6 giugno 2025 in occasione del Golden Gala 2025 #Atletica #Athletics #DiamondLeague Tweet live su X

Venerdì 6 giugno Nadia Battocletti sarà una delle protagoniste del Golden Gala Pietro Mennea allo stadio Olimpico. A un anno esatto dalla doppietta degli Europei con il presidente Mattarella in tribuna ad applaudirla. L'intervista di @LiaCapizzi https://editorial Tweet live su X

#Eventi | #Viabilità | Foro Italico Venerdì #6giugno, presso lo Stadio Olimpico si terrà la 45^ Edizione del Golden Gala "Pietro Mennea" Come cambia la viabilità dal 3 #giugno ?? https://buff.ly/QfqwtdK @Emergenza24 | #Luceverde Tweet live su X