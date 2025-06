Golden Gala 2025 a Roma | tutto su biglietti programma azzurri in gara e dove vedere le gare

Il Golden Gala 2025 torna a Roma, e l'attesa cresce! Il 6 giugno, lo Stadio Olimpico diventerà il palcoscenico di un evento imperdibile, con i migliori talenti dell'atletica leggera pronti a sfidarsi. Gli azzurri brilleranno tra le stelle internazionali, regalando emozioni indimenticabili. Con un programma ricco di gare avvincenti, questo evento non è solo sport, ma un vero e proprio spettacolo da vivere! Non perdere l'occasione di esserci

Il grande spettacolo dell’atletica leggera è pronto a invadere lo Stadio Olimpico: venerdì 6 giugno 2025 Roma ospita il Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Diamond League. L’evento, tra i più prestigiosi al mondo nel circuito internazionale, promette sfide emozionanti con un cast stellare tra atleti azzurri e leggende dell’atletica mondiale. L’Italia si presenta al via con 20 atleti, guidati dalle sue punte di diamante: Mattia Furlani (salto in lungo), bronzo Olimpico e campione mondiale indoor, duellerà con il greco Miltiadis Tentoglou, due volte oro Olimpico. Una rivalità che sta scrivendo la storia della disciplina. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala - Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

Segui queste discussioni su X

TAMBERI RITORNA IN PISTA, SALTERÁ AL GOLDEN GALA 265 giorni dopo il trionfo al Memorial Van Damme, Gianmarco Tamberi tornerà a saltare e lo farà venerdì 6 giugno 2025 in occasione del Golden Gala 2025 #Atletica #Athletics #DiamondLeague Tweet live su X

Venerdì 6 giugno Nadia Battocletti sarà una delle protagoniste del Golden Gala Pietro Mennea allo stadio Olimpico. A un anno esatto dalla doppietta degli Europei con il presidente Mattarella in tribuna ad applaudirla. L'intervista di @LiaCapizzi https://editorial Tweet live su X

#Eventi | #Viabilità | Foro Italico Venerdì #6giugno, presso lo Stadio Olimpico si terrà la 45^ Edizione del Golden Gala "Pietro Mennea" Come cambia la viabilità dal 3 #giugno ?? https://buff.ly/QfqwtdK @Emergenza24 | #Luceverde Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Golden Gala 2025 a Roma: tutto su biglietti, programma, azzurri in gara e dove vedere le gare

funweek.it scrive: Il grande spettacolo dell’atletica leggera è pronto a invadere lo Stadio Olimpico: venerdì 6 giugno 2025 Roma ospita il Golden Gala Pietro Mennea, tappa ...

Golden Gala Roma 2025: programma, orario, tv, streaming

Lo riporta oasport.it: Restano ormai pochi giorni di attesa in vista del Golden Gala 2025, quinto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo ...

Golden Gala 2025 al via: chi sono i 20 italiani in gara e dove vederlo in tv

Si legge su superguidatv.it: Golden Gala 2025 al via: chi sono i 20 italiani in gara e dove vederlo in tv e in chiaro. La manifestazione è la prima tappa europea della Diamond League ...