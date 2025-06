Gol Conceicao rete clamorosa del bianconero in Germania Portogallo! Chiaro segnale alla Juve per il futuro – VIDEO

Gol di Conceicao in Germania-Portogallo: un’esterno spettacolare che scuote le aspettative dei tifosi juventini. La rete clamorosa di Chico non solo riapre il match, ma manda un chiaro segnale al Torino per il futuro. Un’azione memorabile che conferma il talento e la determinazione del giovane bianconero. Scopri il video della straordinaria conclusione e lasciati sorprendere da questo incredibile momento di calcio internazionale.

Gol Conceicao, rete clamorosa del bianconero in Germania Portogallo: il VIDEO dell’incredibile conclusione. Che gol ha fatto Chico Conceicao!? L’esterno della Juve ha segnato una rete clamorosa nel match di Nations League tra Germania e Portogallo riaprendo il match con un grandissimo ingresso in campo. Il calciatore, che parteciperà al Mondiale per Club con i bianconeri, lancia un chiaro messaggio.??? GOAL Germany 1-1 Portugal Francisco Conceicao WHAT A BEAUTIFUL GOAL FROM FRANCISCO CONCEICAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com9Lxooeab3b — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 4, 2025 A 25 anni dalla tripletta di suo padre contro la Germania, Chico segna il secondo gol in nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Conceicao, rete clamorosa del bianconero in Germania Portogallo! Chiaro segnale alla Juve per il futuro – VIDEO

