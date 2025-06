Godiamoci il Napoli De Laurentiis prima che venda Poi arriveranno i fondi e faremo la fine del Milan

Godiamoci il Napoli di De Laurentiis finché possiamo! La squadra sta vivendo un momento d'oro, ma l'ombra della vendita incombe. È un trend che abbiamo già visto con il Milan: fondi massicci e strategie complesse non sempre portano risultati. L'interrogativo sorge spontaneo: riuscirà il Napoli a mantenere la sua anima, o diventerà solo un'altra pedina nel grande scacchiere del calcio? Non perdiamo l’occasione di tifare per una squadra che ci fa sognare!

Godiamoci il Napoli De Laurentiis prima che venda. Poi arriveranno i fondi e capiremo il termine pappone Una premessa doverosa per comprendere quanto voglio esporre: il ciclo del Milan è finito con la conquista dello scudetto e l'avvento del secondo fondo con annessi sapientoni usciti da Harvard che volevano reinventare la sfera di cuoio. Veniamo a noi, alcuni media tra i più distratti e distanti dal Napoli, hanno scritto di una gestione societaria modello per tutto il calcio nostrano. Non si sono accorti che la politica societaria è cambiata da un anno, con una squadra infarcita da ultra trentenni il players trading non è più attuabile.

