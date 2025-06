Global Running Day | i 7 migliori consigli per correre dopo i 40 anni

Il Global Running Day è l’occasione perfetta per riscoprire il potere della corsa, anche dopo i 40 anni! Non è mai troppo tardi per iniziare: con i giusti consigli, puoi trasformare il tuo approccio alla salute e al benessere. I benefici sono innumerevoli, dal miglioramento dell'umore alla tonificazione muscolare. Scopri i 7 migliori suggerimenti per correre in sicurezza e goderti ogni passo del tuo nuovo viaggio!

C orrere dopo i 40 anni è possibile. E fa bene. Basta cominciare, ma senza improvvisare. Il Global Running Day, che si celebra ogni anno il primo mercoledì di giugno, è un’occasione per ricordare i benefici della corsa come forma di benessere accessibile a tutti, a ogni età. Ma è anche un invito a iniziare anche per chi non ha mai provato e desidera allenarsi in questo modo naturale ed economico. Soprattutto per le donne over 40, sono molti i benefici della corsa per il corpo e per la mente, a patto di farlo in sicurezza seguendo i consigli degli esperti. Camminare sì, ma quanto? Uno studio rivela che basta poco per ridurre i rischi per la salute X Perché iniziare a correre dopo i 40 anni?. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Global Running Day: i 7 migliori consigli per correre dopo i 40 anni

