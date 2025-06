Gli Usa primi nella classifica della segretezza finanziaria La Ue? Metà dei Paesi membri aiuta gli evasori fiscali stranieri

Gli Stati Uniti si confermano leader nel segreto finanziario, superando Svizzera e Singapore. Questo trend evidenzia la crescente preoccupazione per l'evasione fiscale a livello globale. Sorprendentemente, la metà dei Paesi dell'UE sembra facilitare i furbetti del fisco, rendendo la lotta all'evasione una vera priorità. La Germania avanza nella classifica, mentre la Francia sorpassa le Cayman: un segnale che la trasparenza è più necessaria che mai!

Gli Stati Uniti restano al primo posto, davanti alla Svizzera e a Singapore, nella classifica dei Paesi che più favoriscono l’ occultamento di capitali illeciti e l’ evasione fiscale. La Germania sale al sesto dal settimo del 2022, piazzandosi prima dei Paesi Bassi, e la Francia scala nove posizioni ed è ventunesima, subito dietro le isole Cayman e la Gran Bretagna. Nel complesso oltre la metà dei Paesi Ue usa scappatoie giuridiche che consentono agli evasori di nascondere denaro all’interno dei loro confini e rendono più facile la circolazione di denaro sporco. La ong Tax Justice network ha aggiornato il suo Financial Secrecy Index, che a partire dal 2009 valuta il grado di complicità degli Stati nell’aiutare individui e società a nascondere fondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa primi nella classifica della segretezza finanziaria. La Ue? “Metà dei Paesi membri aiuta gli evasori fiscali stranieri”

Scopri altri approfondimenti

Eurovision 2025: ecco i primi 10 finalisti, l’Italia domina la classifica dello streaming internazionale - L'Eurovision Song Contest 2025 ha acceso i riflettori con la prima semifinale, svelando i dieci finalisti.

Segui queste discussioni su X

Il barometro dell'odio Amnesty ha pubblicato la classifica dei 5 messaggi su Facebook che hanno generato più incitamento all'odio verso donne,extracomunitari,omosessuali e disabili. I primi 4 sono di @matteosalvinimi . Che chiuda quella fogna di bocca se v Tweet live su X

La nostra Classifica Italiana dal 1° giugno! I primi tre sono: 1. "Piangere a 90" di Blanco 2. "Maschio" di @NaliOfficial 3.? ?“A me mi piace" di Alfa e Manu Chao Scopri la Top20 qui: https://shorturl.at/bciW7 #classificaitaliana Tweet live su X

La nostra Classifica Italiana dal 18 maggio! I primi tre: 1.? ?“Amor” di @AchilleIDOL 2. "Piangere a 90" di Blanco 3.? ?“Mi ami mi odi” di @Elodiedipa Scopri la Top20 qui: https://shorturl.at/bciW7 #classificaitaliana Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Usa, Bob Dylan va al primo posto in classifica: non era mai successo

Segnala rockol.it: Sorpresa: Bob Dylan ha conquistato per la prima volta in quasi sessant'anni di attività discografica il primo posto ... che pubblica le classifiche di vendita relative agli Usa raccogliendo ...

Usa, Trump propone “fatti alternativi”. E “1984” di Orwell torna ai primi posti delle classifiche dei libri

ilfattoquotidiano.it scrive: Diventa quindi "indispensabile - sottolinea il residente Simg - la gestione" integrata "tra la medicina di primo livello ... ha ridotto anche il fondo che si usa per pagare gli educatori ai ...

Bowie primo nella classifiche Usa. Ma da vivo non era mai successo

ilgiornale.it scrive: Gli Stati Uniti, questo dice la classifica degli album più venduti ... dopo avere scalzato dal primo posto un campione di vendite come il 25 di Adele. A contribuire al successo postumo dell ...