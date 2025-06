Gli Usa bocciano la risoluzione per un cessate il fuoco a Gaza al Consiglio di sicurezza dell’Onu

In un gesto che ha suscitato scalpore, gli Stati Uniti hanno posto il veto alla risoluzione ONU per un cessate il fuoco a Gaza, nonostante il sostegno di 14 nazioni. La motivazione dell’ambasciatrice americana, Dorothy Shea, ha acceso ulteriori polemiche, evidenziando le tensioni e le sfide nelle diplomazie internazionali. Ma cosa significa davvero questa decisione per la regione e il fragile equilibrio globale?

Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla risoluzione sul cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e l’accesso umanitario a Gaza, presentata al Consiglio di sicurezza dell’Onu, nonostante il voto favorevole di 14 paesi. L’ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite, Dorothy Shea, ha motivato la decisione definendo il testo della proposta «inaccettabile per diversi motivi». Nel suo intervento, la rappresentante Usa ha ribadito la posizione di Washington: «Perché si possa fare un passo avanti, è essenziale che Hamas e gli altri gruppi terroristici non abbiano alcun futuro a Gaza». Questa votazione, tenutasi mercoledì 4 giugno, rappresenta la prima sostanziale sull’enclave palestinese dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli Usa bocciano la risoluzione per un cessate il fuoco a Gaza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - Il veto degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha trasformato in un fallimento l'appello internazionale per un cessate il fuoco a Gaza.