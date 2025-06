Gli Usa bocciano la risoluzione per un cessate il fuoco a Gaza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Il veto degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha trasformato in un fallimento l'appello internazionale per un cessate il fuoco a Gaza. Nonostante un ampio sostegno di 14 paesi, la posizione americana ha bloccato ogni progresso, sollevando interrogativi sulla reale volontĂ di trovare una soluzione immediata e duratura. Ma cosa significa davvero questa decisione per il futuro della regione e le speranze di pace?

La risoluzione su un cessate il fuoco a Gaza è stata bocciata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonostante il voto favorevole di 14 paesi, a causa del no degli Stati Uniti. L'ambasciatrice americana Dorothy Shea ha annunciato il veto di Washington definendo "inaccettabile per diversi motivi" la risoluzione e sottolineando che "per poter andare avanti Hamas e altri terroristi non devono avere un futuro a Gaza ". La votazione segna la prima volta, da quando alla Casa Bianca è tornato Donald Trump, che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu discute una risoluzione sostanziale relativa alla guerra a Gaza.

