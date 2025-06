Gli ucraini colpiscono il ponte di Kerch Ora Putin ha bisogno di una vittoria qualsiasi

L'attacco ucraino al ponte di Kerch segna una svolta strategica nel conflitto, evidenziando la determinazione di Kiev e la crescente pressione su Mosca. In un momento in cui Putin cerca disperatamente una vittoria, l'azione ucraina rappresenta non solo una risposta militare, ma anche una dichiarazione di resilienza. Questo evento si inserisce in un contesto globale di tensioni geopolitiche che coinvolgono potenze e alleanze. Come si evolverà questa situazione?

L’attacco ucraino agli aerei che bombardano il loro paese in aerop. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gli ucraini colpiscono il ponte di Kerch. Ora Putin ha bisogno di una vittoria qualsiasi

Altri articoli sullo stesso argomento

Servizi di sicurezza ucraini colpiscono nuovamente il ponte di Crimea - I servizi di sicurezza ucraini hanno colpito nuovamente il ponte di Crimea, segnando una tappa cruciale nel conflitto in corso.

Segui queste discussioni su X

Ancora una volta, gli ucraini colpiscono (per difesa) obiettivi militari, mentre i russi obiettivi civili. #StandWithUkraine ???? https://x.com/zelenskyyua/st/zelenskyyua/status/1929815700043919433… Tweet live su X

Due modi di far la guerra che mostrano un'abissale differenza nel valore che si dà alla vita umana. GLi Ucraini colpiscono solo infrastrutture e obiettivi militari, i Russi palazzine, strade, centri commerciali e ristoranti per uccidere civili inermi. Non vedete la differ Tweet live su X

Il Servizio di sicurezza ucraino rivendica un nuovo attacco al ponte di Kerch, infrastruttura chiave per la logistica russa in Crimea. Danneggiati i supporti sottomarini con 1.100 kg di esplosivo Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Gli ucraini colpiscono il ponte di Kerch. Ora Putin ha bisogno di una vittoria qualsiasi

Come scrive ilfoglio.it: Siamo alla vigilia di una nuova offensiva russa: il Cremlino deve portare a casa un successo per ragioni interne e per ridurre la sua dipendenza strategica dalla Cina. Come evitare la semiparalisi del ...

Nuove incursioni ucraine, colpito il ponte di Crimea. I russi a riccio sui negoziati: "Sbagliato aspettarsi svolte"

Segnala huffingtonpost.it: I Servizi di Kiev esultano per aver raggiunto un altro obiettivo. Il Cremlino allontana nuovi colloqui, "improbabile nel prossimo futuro" il ...

Russia-Ucraina, improbabile il summit tra Trump, Putin e Zelensky. Kiev colpisce di nuovo il ponte di Crimea

Lo riporta msn.com: Dopo l’attacco al ponte di Kerch, la prospettiva di un incontro tra i leader di Mosca e Kiev con Trump si allontana ancora. Falliti i negoziati di Istanbul, resta solo lo scambio di salme. Intanto, su ...