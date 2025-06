Gli studenti a lezione al Lambretta centre

Il progetto "Lambretta che passione" ha acceso la creatività degli studenti di Sogliano, Borghi e Roncofreddo, trasformando le lezioni in un'esperienza pratica e coinvolgente. In un'epoca in cui l'istruzione si evolve verso metodologie hands-on, l'incontro tra tradizione e innovazione offre ai ragazzi la possibilità di esplorare il mondo della meccanica in modo tangibile. Scoprire il fascino dei motori potrebbe essere solo l'inizio di una carriera brillante!

Grande entusiasmo per il progetto ’Lambretta che passione’, organizzato dall’istituto comprensivo di Sogliano. L’iniziativa ha visto gli studenti delle scuole secondarie di I grado di Sogliano, Borghi e Roncofreddo, cimentarsi nell’apprendimento della meccanica, guidati dall’esperto Dean Orton in un percorso didattico innovativo e coinvolgente. Il progetto non si è limitato alle lezioni teoriche, ma ha offerto loro l’opportunità di applicare direttamente le conoscenze acquisite attraverso attività pratiche. Come coronamento di questo percorso, circa 30 alunni sono stati protagonisti ieri mattina di un’uscita didattica presso il Rimini Lambretta Centre a Poggio Torriana, dove hanno avuto modo di incontrare esperti del settore, intervistare meccanici e partecipare a laboratori pratici sul campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti a lezione al Lambretta centre

