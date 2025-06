Gli rubano nel negozio di biciclette | ex vincitore del Tour de France risponde con un video virale

Un colpo duro per Carlos Sastre, ex vincitore del Tour de France, che non si è lasciato abbattere. Con un video virale e il suo stile inconfondibile, ha trasformato un triste episodio in un messaggio di resilienza: "La vita non è giusta, bisogna affrontare le cadute come un’opportunità". E intanto, la Guardia Civil recupera le bici rubate, dimostrando che anche nelle avversità, la determinazione fa la differenza. Continua a leggere...

Carlos Sastre, ex vincitore del Tour 2008, ha denunciato il furto di 11 bici dal suo negozio per un valore di oltre 70 mila euro, con un video alla sua maniera: "La vita non è giusta, bisogna affrontare le cadute come una opportunità". Nel frattempo la Guardia Civil recuperava la refurtiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

