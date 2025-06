Gli orrori cancellati della Cina

La Cina di Xi Jinping sta riscrivendo la sua storia, seguendo le orme di leader come Putin. Ma perché cancellare il passato? Questo trend di manipolazione della narrazione non è solo un gioco di potere, ma un tentativo di plasmare l'identità nazionale. Scopri come questa strategia influenzi non solo la Cina, ma anche il panorama geopolitico globale. Un'analisi che svela i retroscena di un mondo in continua evoluzione.

La riscrittura della storia è una priorità della leadership cinese di Xi Jinping, che ha imparato dall’Unione sovietica prima e dalla Russia di Vladimir Putin poi come manipolare la narrazion. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gli orrori cancellati della Cina

