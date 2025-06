Gli obiettivi dell’Eliseo La Francia vuole l’Italia nel gruppo dei volenterosi

L'asse Italia-Francia si fa sempre più strategico: il desiderio di unire le forze per affrontare le sfide europee è palpabile. Yves Mény sottolinea come le divergenze, spesso alimentate da conflitti personali, possano essere superate per far parte di un gruppo di “volenterosi” che punta a costruire un futuro condiviso. Questo è il momento ideale per riflettere su come la cooperazione tra nazioni possa rafforzare l’intera Europa. Un’opportunità imperdibile!

Roma, 4 giugno 2025 – “C’è un interesse comune di Italia e Francia a superare le divergenze, a volte rese più evidenti da un conflitto di personalità”. È l’analisi di Yves Mény, francese, già presidente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e presidente emerito dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze, autorevole studioso dell’Europa, al centro anche del suo ultimo libro, Le vie della democrazia (Il Mulino, 2024). Vertice Meloni-Macron a Palazzo Chigi: “Impegno comune per un'Europa più forte” Professor Mény, in che contesto si colloca la visita del presidente Macron? “Dopo alcune tensioni emerse nelle scorse settimane, è evidente che entrambi i leader hanno interesse a superare divergenze, talvolta anche profonde, per convergere su un’agenda comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli obiettivi dell’Eliseo. “La Francia vuole l’Italia nel gruppo dei volenterosi”

Altre letture consigliate

Cristian Dell’Orco: "Perugia merita di più, pronti a ripartire con nuovi obiettivi" - Cristian Dell’Orco sottolinea che Perugia merita di più e invita a ripartire con nuovi obiettivi. Osservando le altre squadre che continuano ad allenarsi con entusiasmo, ribadisce l’importanza di rimanere motivati per affrontare con determinazione la prossima stagione.

Segui queste discussioni su X

Simone #Inzaghi-#AlHilal: premio alla firma tra i 4 e i 5 milioni. Nel contratto opzione per la terza stagione al raggiungimento di determinati obiettivi. Possibile buonuscita dell’#Inter, ma i dialoghi sono in corso Tweet live su X

GdS e Schira - Il favorito e l’obiettivo principale per la panchina dell’#Inter è Cesc #Fabregas, legato contrattualmente al Como fino al 2028, per il quale sono stati mossi dei passi già alcuni giorni fa, subito dopo l’ultima giornata di campionato giocata proprio a Tweet live su X

L'impegno costante dell'India per la crescita inclusiva e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) ha un impatto positivo. @PMOIndia @narendramodi @FAO @FAOIndia Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Gli obiettivi dell’Eliseo. “La Francia vuole l’Italia nel gruppo dei volenterosi”

Riporta msn.com: Il politologo Yves Mény: a Meloni serve rientrare nella corrente dell’Ue che conta. “I due leader sono agli opposti ma devono avvicinarsi. Trump non farà sconti” ...

Il guru dell'Eliseo: "Italia e Francia? Gemelle diverse, lo diceva Mitterrand"

Come scrive quotidiano.net: Il rapporto non andrà in crisi" Parigi, 20 febbraio 2023 - "Non posso nemmeno immaginare che il rapporto fra Italia e Francia vada ... poi come portavoce dell’Eliseo. In passato non c’erano ...

Francia, indagato il segretario generale dell'Eliseo Alexis Kohler

Come scrive repubblica.it: PARIGI - E' considerato come il “vero” primo ministro di Francia, anche se il suo ruolo ... Alexis Kohler, il potentissimo segretario generale dell’Eliseo, è da qualche ora ufficialmente ...