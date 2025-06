Gli hacker filorussi di Killnet sono tornati? Droni ucraini nel mirino

Gli hacker filorussi di Killnet tornano a colpire, puntando i riflettori sui droni ucraini che hanno messo in ginocchio la strategia militare russa. Con una serie di post su Telegram, si concentrano sui firmware dei droni FPV, strumenti chiave in un conflitto che sta ridefinendo le battaglie moderne. Un segnale chiaro: la cyber-guerra si intreccia sempre di più con il campo di battaglia fisico. Come risponderà Mosca a questa nuova sfida?

Dozzine di post su una nuova pagina Telegram. Tutti dedicati ai firmware, ovvero ai software che controllano il funzionamento di un dispositivo hardware, dei droni first person view con cui domenica l’intelligence ucraina ha colpito quattro basi militari russe in Siberia distruggendo 41 bombardieri strategici. Mentre la propaganda russa non sa come gestire questo attacco fonte di grande imbarazzo, gli hacktivisti filorussi Killnet sembrano essersi riattivati, con l’obiettivo di fornire agli operatori russi i mezzi per disturbare o distruggere i droni ucraini. Il collettivo di hacktivisti, che sembra una risposta russa ad Anonymous, è riemerso recentemente dopo alcuni mesi di silenzio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gli hacker filorussi di Killnet sono tornati? Droni ucraini nel mirino

Gli hacktivisti filorussi di NoName057(16), rivendicano nuovi attacchi alle infrastrutture italiane Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/gli-hacktivisti-filorussi-di-noname05716-rivendicano-nuovi-attacchi-alle-infrastrutture-italiane/… #redhotcyber #hacki Tweet live su X

Cresce la minaccia hacker in Italia. A colpire di più gli attivisti filorussi Tweet live su X

