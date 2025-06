Gli gnomi arrivano nel bosco di Ramarella

Scopri il magico mondo di Gnomarella nel cuore del bosco di Ramarella! Il 7 e l’8 giugno, la fattoria eco solidale si trasformerà in un’avventura incantata, perfetta per tutta la famiglia. Gli gnomi ti aspettano per giochi, laboratori e merende irresistibili. Non perdere l’occasione di vivere un fine settimana che celebra la natura e la fantasia: un trend sempre più amato, dove il divertimento incontra la sostenibilità!

Arezzo, 4 giugno 2025 – Il 7 e l’8 giugno la fattoria eco solidale si trasformerà in Gnomarella 7 e 8 giugno. Un fine settimana da segnare nell’agenda di ogni bambino. E della sua famiglia. Appuntamento nella fattoria e nel bosco di Ramarella, nel comune di Laterina Pergine, dalle 15 del sabato alle 21 della domenica. Ci sarà di tutto: laboratori ludici e creativi realizzati all’interno di un’area dedicata e delimitata da tende in stile fantasy, spettacoli diurni su posizione fissa e spettacoli itineranti diurni e notturni presso il bosco della fattoria, animazione teatrale, animazione con giochi in legno, spettacoli di giocoleria, un’area street food e un’aria dedicato a un mercatino artigianale delle meraviglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli gnomi arrivano nel bosco di Ramarella

