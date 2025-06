Gli ex Atalanta sul dopo-Gasp | Ora Palladino o Pioli Al Torneo dell’Accademia iniziate le fasi finali

Mentre la Cittadella dello Sport di Bergamo si prepara a ospitare le semifinali del Torneo dell'Accademia, il dibattito sul futuro dopo Gasperini infiamma gli ex atalantini. Con nomi come Palladino e Pioli in lizza, il calcio nostrano si interroga: quale sarà il prossimo capitolo per la Dea? Intanto, il torneo rappresenta un'opportunità unica di solidarietà attraverso lo sport. Non perdere l’occasione di essere parte di questa emozionante avventura!

Con la serata di martedì 3 giugno, alla Cittadella dello sport di Bergamo di via Gleno 2L è iniziata l’ultima settimana del Torneo di tennis e padel dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà, con le semifinali delle squadre, insieme alle partite dei classificati, dei singolari A e B, del doppio maschile. Lasciati alle spalle i cinque giorni dedicati alla prevenzione, con i 18 stand di otto strutture sanitarie del territorio in cui hanno operato medici e infermieri totalizzando oltre 2300 screening, ora è partito il rush finale. I tanti ospiti e amici dell’Accademia di “patron” Giovanni Licini non hanno solo preso la racchetta in mano, ma hanno anche detto la loro sul “toto-allenatori”, partito con vari addii alle principali panchine di Serie A, in ultima battuta Simone Inzaghi all’Inter. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gli ex Atalanta sul dopo-Gasp: “Ora Palladino o Pioli”. Al Torneo dell’Accademia iniziate le fasi finali

L’Atalanta giocherà ancora in Champions League, Roma sconfitta 2-1 dopo cinque mesi - L'Atalanta conquista un altro storico traguardo, qualificandosi per la Champions League dopo la vittoria 2-1 sulla Roma.

